Interpipe TechFest: соревнования, стартапы и прогулка по Луне

Тысячи людей, сотни локаций и експозон – крупнейший в центральной и восточной Европе технический фестиваль Interpipe TechFest уже третий год подряд поражает масштабами.

Зрелищная физика и химия – студенты Днепровского национального университета поражали своими опытами. Эксперименты с зажиганием, взрывом, замораживанием и даже добыванием новых веществ.

Для ценителей робототехники – отдельное помещение. Здесь сотни участников соревновались в четырех категориях. Из-за ажиотажа организаторам даже пришлось установить большие экраны – чтобы все желающие могли насладиться зрелищем.

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Мехатроника – профессия будущего, призванная обслуживать роботов и современное автоматизированное оборудование. Именно ей на Interpipe TechFest уделили особое внимание. Здесь десятки участников выполняли задачи по оптимизации различных процессов.

В этом году на Interpipe TechFest значительно расширилась экспозиция космической сферы. Свои разработки представили десятки предприятий. А еще – космические стартапы.

К слову, Interpipe Techfest. В Днепре представили новинки техники.

Опубликовано Сентябрь, 17 в 12:17



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