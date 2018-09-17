Interpipe TechFest: соревнования, стартапы и прогулка по Луне
Тысячи людей, сотни локаций и експозон – крупнейший в центральной и восточной Европе технический фестиваль Interpipe TechFest уже третий год подряд поражает масштабами.
Зрелищная физика и химия – студенты Днепровского национального университета поражали своими опытами. Эксперименты с зажиганием, взрывом, замораживанием и даже добыванием новых веществ.
Для ценителей робототехники – отдельное помещение. Здесь сотни участников соревновались в четырех категориях. Из-за ажиотажа организаторам даже пришлось установить большие экраны – чтобы все желающие могли насладиться зрелищем.
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Мехатроника – профессия будущего, призванная обслуживать роботов и современное автоматизированное оборудование. Именно ей на Interpipe TechFest уделили особое внимание. Здесь десятки участников выполняли задачи по оптимизации различных процессов.
В этом году на Interpipe TechFest значительно расширилась экспозиция космической сферы. Свои разработки представили десятки предприятий. А еще – космические стартапы.
К слову, Interpipe Techfest. В Днепре представили новинки техники.Подписывайся на нас в Telegram. Следи за оперативными новостями!