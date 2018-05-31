Интерсити в Украине: все о поездах и развитии перевозчика

Скоростные поезда Интерсити в Украине появились 6 лет назад. В мае 2012 года из Киева в Харьков отправился первый коммерческий рейс. А меньше чем через месяц поезда класса Интерсити начали свое регулярное движение. За 6 лет они перевезли почти 17 млн ​​пассажиров.

Сейчас в столицу из Харькова можно добраться за 4.5 часа, с Днепра и Львова за 5 часов, из Запорожья за 7. В конце 2016, Укрзалізниця запустила и международный скоростной Киев-Львов-Перемышль.

За несколько лет Интерсити соединит столицу и с Николаевом, Луцком и Ровно.

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Экс-глава Юго-Западной железной дороги Алексей Кривопишин вспоминает: “Наиболее активно железную дорогу государство развивала во время подготовки к Евро-2012, тогда привели в порядок 4,5 тысячи километров путей, и построили еще 300 километров. Сейчас же развитие скоростного соединения затормозили.”

Выражение Время – деньги становится для украинцев все более актуальным. Поэтому скоростные Интерсити становятся для пассажиров удобным и необходимым транспортом.

К слову, учебный год завершился, контрольные написаны, дети счастливы. И многим родителям от этого не легче, они обеспокоены системой образования.

Опубликовано Май, 31 в 14:25



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