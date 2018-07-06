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Ивана Купала 2018: как встречают самую загадочную ночь украинцы

В музее под открытым небом Пирогово под Киевом сейчас празднование Ивана Купала в самом разгаре.

Людей пришло немало это – и молодежь, и семьи с детьми.

Читайте: Гороскоп на Ивана Купала 2018

Девушки плетут венки, чтобы найти милого. Он должен быть из разных трав.

А еще сегодня молодежь ищет цвет папоротника. По легенде она появляется лишь на мгновение. Но тот, кто ее увидит – будет счастливым и богатым.

Факты ICTV также собрали 5 самых распространенных гаданий на Ивана Купала, которые сохранились до наших дней.

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