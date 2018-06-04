Jaguar, Rolls-Royce, Cadillac и даже авто королевы – соревнования ретро-автомобилей во Львове

Антикварные автомобили из Эстонии, Латвии, Финляндии, Германии и Польши. Во Львов на фестиваль Leopolis Grand Prix съехались 200 владельцев ретроавтомобилей.

Розовый Cadillac, апельсиновый Chevrolet, блестящий Jaguar, Rolls-Royce английской королевы. Самое дешевое авто – $300. Есть и такие, которые стоят до 300 тыс. Все эти железные кони выстроились в парке культуры Львова.

Вот этим немецким жукам более 50 лет. Но среди ретрокаров есть и совсем старожилы. Cadillac 1912 того года.

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Сергей – коллекционер из Харькова приехал на DeSoto – С6. Раритету 80 лет. Эта машина – единственная в Украине. Чтобы привести ее в порядок, владельцу понадобилось 7 лет. Но самое интересное, на такой машине ездил сам Уолт Дисней.

На фестивале Leopolis Grand Prix ретро авто соревновались в гонках, а еще – в конкурсе по элеганции. Каждый владелец должен представить свое авто в стиле и в тех годах, в которых его авто было изготовлено.

Гости фестиваля с интересом рассматривают и фотографируют раритетные машины. А дети – еще и упражняются в знании марок авто.

К слову, Факты писали про 18 самых надежных подержанных авто до 5 тыс. евро.

Опубликовано Июнь, 04 в 22:27



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