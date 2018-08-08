Идут двойными атаками и не ждут заката – новая тактика боевиков

Огонь на поражение под Новолуганском открывают днем, боевики не будут ждать захода солнца.

Одна из вражеских позиций – левый берег реки Луганка, и железобетонный мост в качестве укрытия. Именно оттуда накануне пророссийские боевики накрывали украинские опорника.

Несмотря на двойную атаку, военные бой выдержали без потерь и ранений, а вот армейские часы на позициях получили первые шрамы.

– Висели у нас часы армейский, но теперь не висят, а стоят – будут теперь на память. Это доказывает, что бьют они прицельно, – говорят бойцы ООС.

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Пробитые мешки, изрешеченные часы, обстрел на этих позициях начался прямо среди бела дня. Армейцы говорят, огонь был настолько плотным, что пули залетали прямо в укрытие.

Вчера Факты ICTV писали, как враг провоцирует бойцов ООС на огонь.

Опубликовано Август, 08 в 19:58



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