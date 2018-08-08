Идут двойными атаками и не ждут заката – новая тактика боевиков
Огонь на поражение под Новолуганском открывают днем, боевики не будут ждать захода солнца.
Одна из вражеских позиций – левый берег реки Луганка, и железобетонный мост в качестве укрытия. Именно оттуда накануне пророссийские боевики накрывали украинские опорника.
Несмотря на двойную атаку, военные бой выдержали без потерь и ранений, а вот армейские часы на позициях получили первые шрамы.
– Висели у нас часы армейский, но теперь не висят, а стоят – будут теперь на память. Это доказывает, что бьют они прицельно, – говорят бойцы ООС.
Смотрите: “Русский мир” в Африке. Кто убил Орхана Джемаля и его группу
Пробитые мешки, изрешеченные часы, обстрел на этих позициях начался прямо среди бела дня. Армейцы говорят, огонь был настолько плотным, что пули залетали прямо в укрытие.
Вчера Факты ICTV писали, как враг провоцирует бойцов ООС на огонь.