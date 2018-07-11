Jeep Wrangler 2019: новые характеристики и цена

Американский автопроизводитель Jeep обнародовал комплектацию своего внедорожника Wrangler модели 2019 для европейского рынка.

В отличие от версии для Азии и Ближнего Востока, где Wrangler получили мощные моторы на 3,6 литра и 280 лошадиных сил, европейцам будут доступны не намного слабее, но более экономичные агрегаты.

Двухлитровый бензиновый с турбиной будет выдавать 272 лошадки, а турбодизель на 2,2 литра генерировать 200 лошадиных сил. Все моторы будут работать в тандеме с 8-ступничастой автоматической коробкой передач. При этом даже массивная 5-дверная версия будет разгоняться до сотни менее чем за 10 секунд.

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Все модели будут иметь полный привод, который при необходимости даже на скорости 70 километров в час может переключаться только на два колеса.

В продажу в Европе модель Jeep Wrangler поступит уже в сентябре. Цена стартует от 30 тысяч долларов.

Напомним, движение в центре Киева заблокировали евробляхеры.

Опубликовано Июль, 11 в 11:20



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