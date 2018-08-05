Йога, лекции и спорт! Развлекательный уголок для пенсионеров в Киеве

В пожилом возрасте люди с удовольствием свое свободное время проводят активно и с пользой.

Группа пенсионеров, которые занимаются йогой. И большинство из женщин впервые в жизни взялись за спортивно-дыхательные практики. Ранее дорогое и модное удовольствие было недоступно. Теперь, семидесятилетняя госпожа Алла запишется на курс, потому что с первой попытки почувствовала: боль в груди исчезла.

В ярком уголке столичного Гидропарка есть целая зона отдыха для пожилых людей. Спорт, мастер-классы по красоте и даже лекции по правоведению.

И все это для столичных стариков – бесплатно. Клуб для пенсионеров открылся в прошлом году.

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Организаторы уверяют, главная цель – не только развлекать старшее поколение, а показать им, что на пенсии жизнь вовсе не заканчивается. И оно может быть яркой и интересной. И в солидном возрасте можно даже найти свою любовь.

Подобные клубы для пожилых людей уже давно пользуются популярностью во всем мире. И их активно поддерживают на государственном уровне. Там пенсионеры позируют для модных глянцев, путешествуют и даже снимаются в фильмах. Зато в Украине ситуация кардинально противоположная. После того, как человек выходит на пенсию – государство о нем почти забывает.

Но разменяв 7-й и 8-й десяток – эти люди не теряют азарта, оптимизма и жажды жизни.

К слову, активные и работающие даже в 90 – как живут на пенсии в Португалии.

Опубликовано Август, 05 в 16:52



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