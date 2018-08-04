Канадская голубика – чем полезна и где найти в Украине

Влаголюбивая канадская голубика растет в песке. Инженер из Николаева Олег Матинга не просто посадил на своей даче кусты с вкусной ягодой, но и два года получает неплохой урожай.

Три года назад это было очень рискованное решение. Песчаный грунт пригоден для выращивания голубики, потому что растение очень капризное. Для каждого куста мужчина подбирал отдельный химический и механический состав почвы и ее влажность.

Для создания одного гектара плантации нужно инвестировать 30 тыс. долларов. Если хорошо ухаживать за кустами, вложенное вернется за 7 лет.

Предприниматель только изучает рынок сбыта. Продает голубику по заказам в соцсетях и экономит на расходах. На плантации работают только Олег с женой. Вместе подрезают кусты, борются с сорняками, собирают ягоды.

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Садовую голубику вывели ученые Канады. Существуют десятки сортов растения. Олег выращивает три лучших сорта большой и сладкой, полезной для здоровья ягоды. Она чистит кровь и сосуды, в ней много витаминов группы В, – добавляет жена Елена.

Сезон голубики продолжается в июле и августе. Поэтому, у ценителей полезной ягоды времени немного, чтобы вдоволь наесться сладкого и полезного продукта. Впрочем, голубика хорошо сохраняется в холодильнике без заморозки более 4-х недель. И после нескольких месяцев в морозилке, вкус как у свежей.

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Опубликовано Август, 04 в 16:14



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