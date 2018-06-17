Каштан и котлета по-киевски: бронзовые презентации столицы

Киев поражает своей историей. Здесь множество древних памятников, а рядом с ними появляются и новые. Участники проекта Шукай создают серию бронзовых мини-скульптур, которые представляют столицу. Среди них киевский каштан, экипаж, трамвай, торт, сухое варенье и котлета по-киевски. Каждая миниатюра рассказывает о древних символах столицы.

Через эти киевские символы люди знакомятся с городом. И киевляне, и гости.

Уже установлено 6 бронзовых миниатюр с 12 запланированных, и 4 из них на Крещатике.

Кулинарные визитки – котлета по-киевски и киевский торт. Четвертая скульптура – традиционное сухое варенье.

Цель проекта – это побудить людей гулять по Киеву.

У каждой миниатюры изображен Qr код. Его можно отсканировать, перейти на сайт и узнать историю символа. Например, когда в столице появился первый трамвай.

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Размер скульптурок не превышает 13 см, и весят они не больше 2 кг. Однако за каждой стоит кропотливая работа многих людей.

Автомобиль целостный как кажется, но там очень много деталей: и крылья, и колеса, и рычажки, из которых это все потом паяется, и уже вы видите то творение, которое перед Вами.

Работу начинают с эскиза. Сначала модель изготавливают из пластилина, затем снимают гипсовую форму.

Впоследствии изделие отливают в бронзе. Процесс изготовления мини-скульптуры продолжается до одного месяца.

Идея мини скульптур не нова, ее давно полюбили во многих европейских городах, однако авторы проекта Шукай сделали его особенным, в бронзовых миниатюрах воспроизводят историю большого города.

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Опубликовано Июнь, 17 в 16:38



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