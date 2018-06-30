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Катастрофы с урожаем не будет: на Украину идет похолодание

На Волыни урожай картофеля спасли недавние дожди. Солнце сушило землю в мае и в начале июня, теперь – почти ежедневно осадки. Но обильные ливни картофель тоже не любит, поэтому до сбора урожая хозяева все равно нервничают.

Синоптики успокаивают – катастрофы с урожаем не будет. Аграрии Юга действительно могут понести расходы, но в масштабах страны – они будут незначительными.

Об урожае и стоимости грунтовых овощей говорить рано. С 30 июня щедро будет поливать дождь. По всей Украине прогнозируют похолодание.

– К нам придет холод из Скандинавии, мы ожидаем похолодание по всей территории Украины, существенное. На Юге это похолодание достигнет 1-2 июля, тогда уже люди смогут отдохнуть от жары, – говорит Татьяна Адаменко, руководитель агрометеорологического отдела Гидрометцентра.

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К примеру, пшеницы соберем меньше всего на 10%, чем в прошлом году. На стоимость хлеба это не повлияет.

К слову, где в Украине выращивают экологически чистую продукцию.

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