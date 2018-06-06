Катера и беспилотники: как на Херсонщине контролируют границы
По суше и по воде нарушители не пройдут, уверяют пограничники. В Херсонской области после оккупации Крыма у службы стало больше катеров, и даже появился беспилотный самолет.
Работа херсонских пограничников начинается в 6 утра. Они совместно обследуют контролируемый пограничный район и заодно ловят браконьеров.
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Пограничники настолько хорошо оснащены и активные, что работают лучше рыбинспекторов. С начала года они обнаружили десятки нарушителей, которые нанесли государству ущерб на 5 миллионов гривен.
Сейчас беспилотный самолет контролирует море и лиманы. Пограничники планируют применять его и для облета административной границе с Крымом на суше. Под охраной вся зона ответственности Азово-Черноморского управления почти полторы тысячи километров.
К слову, в Винницкой области, бывшие АТОвци, создали центр физической подготовки и реабилитации.