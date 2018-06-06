Факты / Видео / Украина / Катера и беспилотники: как на Херсонщине контролируют границы/

Катера и беспилотники: как на Херсонщине контролируют границы

По суше и по воде нарушители не пройдут, уверяют пограничники. В Херсонской области после оккупации Крыма у службы стало больше катеров, и даже появился беспилотный самолет.

Работа херсонских пограничников начинается в 6 утра. Они совместно обследуют контролируемый пограничный район и заодно ловят браконьеров.

Смотрите: Рыцарский турнир в Николаеве: удары со всей силы и никакого сожаления к женщинам

Пограничники настолько хорошо оснащены и активные, что работают лучше рыбинспекторов. С начала года они обнаружили десятки нарушителей, которые нанесли государству ущерб на 5 миллионов гривен.

Сейчас беспилотный самолет контролирует море и лиманы. Пограничники планируют применять его и для облета административной границе с Крымом на суше. Под охраной вся зона ответственности Азово-Черноморского управления почти полторы тысячи километров.

К слову, в Винницкой области, бывшие АТОвци, создали центр физической подготовки и реабилитации.

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Похожие видео

Украинская спаржа: как готовить и чем полезна
Овчарки, спаниели и лабрадоры – как готовят собак для пограничников Украины и Европы
Блокировка границы с Польшей: протест разогнали дальнобойщики
Что на границе с ЕС? Перед Новым годом в очереди уже 600 авто
С кофе и уборной или густой лес. Как выглядят украинские КПП и почему
Научились видеть ночью: бойцы Дозора и Корда прошли американский спецкурс
Забор, сенсоры и камеры – как Латвия строит стену на границе с Россией
Как выбрать сладкий арбуз и где найти цену подешевле

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка