Кофе, халва, полуфабрикаты и напитки: что Украина экспортирует в ЕС

Львовский кофе, киевская халва, различные полуфабрикаты и напитки Made in Ukraine.

Украинских продуктов полно на полках польских магазинов. Европейские стандарты нашим производителям под силу, а цены – успешно конкурируют с местными.

Особенно поляки любят наши закрутки. Лучше всего продается икра кабачковая.

Именно Польша – самый крупный покупатель украинских продуктов. И в этом году может стать главным торговым партнером Украины.

Пока мы не поставляем массово высокотехнологичные продукты с высокой добавленной стоимостью, мы смогли хотя бы стать частью европейской производственной цепи.

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Чтобы двигаться дальше, нужно еще много – прежде всего благоприятный бизнес-климат для иностранных инвестиций, дороги, дешевые кредиты, а главное – борьба с коррупцией, в частности на таможне. Ведь контрабанда тоже тормозит развитие честного бизнеса.

Напомним, Минэкономразвития презентовало первый экспортный бренд Украины под названием Trade with Ukraine.

Опубликовано Сентябрь, 21 в 17:10



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