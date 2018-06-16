Каяки и рафтинг: где покататься и цена

Рафтинг – одно из самых экстремальных развлечений на Прикарпатье и изрядно пользуется спросом среди туристов. Стоит такое удовольствие 400 грн с человека. А протяженность спуска – до 10 км. И жаждущие экстрима люди не колеблясь, садятся в большие надувные лодки и отправляются в сплав бурлящим потоком. Чтобы перестраховаться от удара о камни – обязательно надевают шлем.

Дополнительная экипировка – гидрокостюм и специальная обувь. Они не только защищают от намокания, но и спасают руки и ноги от царапин, если вдруг кто-то окажется в воде. Каждым рафтом руководит опытный инструктор.

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И сплавляться горными потоками можно не только на рафтах. На Прикарпатье также популярные каяки – аренда стоит 550 грн. Покорить на них стремительные реки нелегко, но вполне возможно, нужно только овладеть искусством гребли. Кто решился, не жалеет.

Если же покорять горные потоки страшно – попробуйте равнинные реки. В частности Десну, Днепр или Буг. Столица, оказывается, прекрасно подходит для прогулок на каяках.

С инфраструктурой здесь проблем нет: за последние годы сеть прокатов каяков существенно развилась. Киевлянам даже предлагают утренние и вечерние двухчасовые экскурсии – по 100 грн с человека.

И Киев из воды выглядит совсем, по-другому. Ежедневно в этом убеждается почти сотня желающих. К тому же и спрос на этот вид досуга ежегодно растет.

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Опубликовано Июнь, 16 в 16:57



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