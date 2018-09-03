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KIA Sportage – победитель продаж в классе кроссоверов и на рынке новых авто

Кроссоверы пользуются все большим спросом. Это доказывает статистика Ассоциации автопроизводителей Украины. Согласно результатам, Kia Sportage, который был популярен в прошлые годы, продолжает занимать лидирующие позиции. И в августе снова стал победителем продаж, как в классе кроссоверов, так и на рынке новых авто и целом.

Любители кроссоверов уже имеют возможность познакомиться с обновленной моделью, имеющей более эмоциональный дизайн, и расширенное оснащение в то же время сохранив конкурентную цену.

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Производители надеются, что автомобилисты по достоинству оценят новинку. И планируют в дальнейшем держать флагманские позиции на рынке кроссоверов.

К слову, топ-3 самых популярных авто в Украине.

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