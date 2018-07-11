Комнаты страха на колесах. Почему в украинских трамваях боятся ездить даже водители

80% харьковских трамваев и троллейбусов – опасные для жизни – Укртрансбезпека выявила нарушения при проверке электротранспорта.

Первый же трамвай – ржавый, с дырками в полу, качает из стороны в сторону, как во время шторма. Аналогичная ситуация и в первом же троллейбусе. Женщина, которая работает водителем 13 лет, не побоялась рассказать, что ремонтирует троллейбус за собственные деньги, ее машине уже 12 лет, и возить в ней пассажиров ей страшно.

– Планового ремонта не было 4 года. Машине 12 лет – ни разу не было капитального ремонта. Мне же возить. Отвечать за пассажиров! Не они же отвечают, у меня тюрьма за спиной, – комментирует Виктория, водитель троллейбуса.

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Коммунальное предприятие Харькова выдает себя за банкрота и получает 100 млн гривен дотации из городского бюджета. Работники депо не на камеру признаются – ежедневно они сами сдают по 500-600 гривен.

Напомним, дымят, скрипят, отваливаются двери и колеса – состояние киевских маршруток.

Опубликовано Июль, 11 в 14:08



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