KingTony Rally в Днепре: как соревновались гонщики и кто победил

Михаил за рулем десятки лет, но на гонках он до сих пор называет себя любителем.

Андрей в профессиональных гонках – третий год. Детское увлечение превратилось в дело жизни.

Скоростные трассы он преодолевает на Опеле. Днепровская дорога сложная, но здесь есть участки, на которых можно развить скорость до 150 км в час.

А здесь до заезда готовится команда Михаила Тонконого. Ехать мужчины будут на отечественном ЗАЗе. На этой машине ездят 6 лет, позади осталась не одна сложная трасса.

Смотрите: Советские раритеты и коллекции мотоциклов: мотоклуб в Косово

Во время ралли все максимально сконцентрированы, беспокоятся по поводу маленьких мелочей. От мастерства водителя зависит жизнь двух людей.

Трасса на этом этапе особая – грунтовая, она идентична турецкой, где соревнуются чемпионы мира.

Однако Днепровская – безопасная, здесь нет ни деревьев, ни столбов. Есть так называемые “широкие зоны”, где спортсмены могут допустить незначительные ошибки, которые на общий результат не повлияют.

Ралли на серийных автомобилях – самый популярный вид любительских гонок. Участники соревнуются на коротких “боевых” отрезках или заездах на регулярность движения.

Но главное – правильное прохождение маршрута по установленному графику. Следующий этап пройдет в Черкассах.

К слову, Факты писали, что будет с ценами на бензин.

Опубликовано Июнь, 11 в 12:02



Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.