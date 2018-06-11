KingTony Rally в Днепре: как соревновались гонщики и кто победил
Михаил за рулем десятки лет, но на гонках он до сих пор называет себя любителем.
Андрей в профессиональных гонках – третий год. Детское увлечение превратилось в дело жизни.
Скоростные трассы он преодолевает на Опеле. Днепровская дорога сложная, но здесь есть участки, на которых можно развить скорость до 150 км в час.
А здесь до заезда готовится команда Михаила Тонконого. Ехать мужчины будут на отечественном ЗАЗе. На этой машине ездят 6 лет, позади осталась не одна сложная трасса.
Смотрите: Советские раритеты и коллекции мотоциклов: мотоклуб в Косово
Во время ралли все максимально сконцентрированы, беспокоятся по поводу маленьких мелочей. От мастерства водителя зависит жизнь двух людей.
Трасса на этом этапе особая – грунтовая, она идентична турецкой, где соревнуются чемпионы мира.
Однако Днепровская – безопасная, здесь нет ни деревьев, ни столбов. Есть так называемые “широкие зоны”, где спортсмены могут допустить незначительные ошибки, которые на общий результат не повлияют.
Ралли на серийных автомобилях – самый популярный вид любительских гонок. Участники соревнуются на коротких “боевых” отрезках или заездах на регулярность движения.
Но главное – правильное прохождение маршрута по установленному графику. Следующий этап пройдет в Черкассах.
К слову, Факты писали, что будет с ценами на бензин.