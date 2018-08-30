Кинопремьеры недели: Экзотическая свадьба, Не волнуйся, он далеко не уйдет и Бобот и энергия Вселенной

На экраны выходит сразу 6 новых фильмов и все эти ленты украинцы могут увидеть уже с сегодняшнего дня.

Экзотическая свадьба

Ожидаемая комедия августа. Девушку пригласил на свадьбу ее бывший жених, его – сводный брат. У каждого из них свои планы на этот праздник. Линдси хочет, наконец, поставить точку в отношениях, а окостеневший холостяк Фрэнк вынужден приехать к ненавистному, но все же родственнику. Эта странная парочка будет противостоять сарказмом всем возможным весельям, однако не все закончится так же цинично, как начиналось.

Не волнуйся, он далеко не уйдет

Фильм основан на реальных событиях. Рассказывает о знаменитом карикатуристе Джоне Каллахане. В 21 год из-за аварии, он оказался прикованным к коляске. Но смог побороть трагедию и изменить свою жизнь. Начал рисовать, хотя давалось это нелегко – приходилось держать карандаш двумя руками. Снял ленту четырехкратный обладатель наград Каннского кинофестиваля – Гас Ван Сент. Сценарий тоже его рук дело.

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Бобот и энергия Вселенной

Это украинское приключенческое фэнтези. Главный в нем 12-летний парень, который мечтает о приключениях. По иронии судьбы Вадик оказывается в центре противостояния внеземных сил и именно ему выпадает честь спасать человечество от захватчиков Земли.

К слову, Факты ICTV собрали самые ожидаемые фильмы осени.

Опубликовано Август, 30 в 11:16



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