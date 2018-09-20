Кинопремьеры недели: Герой моего времени, агент Джонни Инглиш 3 и Мара

Сегодня день кинопремьер. На больших экранах сразу несколько интересных фильмов. Порадует зрителей украинская комедия Герой моего времени Тони Ноябревой. И возвращение на большие экраны гения проколов и злоключений агента Джонни Инглиша с непревзойденным британским комиком Аткинсоном в главной роли. Найдут, что посмотреть и ценители фильмов ужасов.

Новый фильм-пародия на Бондиану Джонни Инглиш – гарантированно развеселит. По сюжету вследствие кибер-атаки раскрылись персональные данные всех британских секретных агентов. Поэтому, Джонни единственная надежда спецслужб.

Среди киноновинок и криминальный триллер Простая услуга. Экранизация известного романа Дарси Белл. Рассказывает о тайном исчезновении женщины и попытки ее найти. Критика уже высоко оценили картину.

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Что посмотреть ценителям ужасов. Для них лента Мара.

Героиня фильма криминалист-психолог, которая расследует убийство мужчины. По версии полиции его повесила жена. А единственный свидетель – их восьмилетняя дочь. Кстати, главную роль сыграла красавица с украинскими корнями Ольга Куриленко.

К слову, новинки кино: чем удивят и что посмотреть.

Опубликовано Сентябрь, 20 в 12:16



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