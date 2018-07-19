Кинопремьеры недели: Клуб 50 оттенков серого, Талли и Клуб молодых миллиардеров

С сегодняшнего дня в украинский прокат выходит долгожданная биографическая драма Клуб молодых миллиардеров. Фильм основан на реальных событиях, происходящих в 1980-х.

В центре сюжета группа молодых состоятельных парней из Лос-Анджелеса. Чтобы получить легкие деньги, они организуют собственную финасовая пирамиду типа МММ. Старт поражает, дела ребят идут вверх, юноши купаются в роскоши. Но после убийства одного из инвесторов наглый план терпит фиаско.

В главных ролях снялись оскароносный Кевин Спейси и Джереми Ирвин. В прокате и один из самых скандальных комедийно-драматических фильмов Джейсона Райтмана Талли с Шарлиз Терон в главной роли. Кстати, ради этой роли знаменитая актриса набрала 23 кг, а после легко вернулась в свои идеальные формы.

Главная героиня – многодетная мать Марло, которую и играет Шарлиз, получает от брата сомнительный подарок – молодую няню по имени Талли. Ошеломленная странностями няни, Марло НЕ сразу понимает, какое счастье досталось ее детям, и ей самой.

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Еще одна комедия Клуб 50 оттенков серого. Это забавная история о четырех интеллектуалов, которые дружат с самого детства. И их жизни безвозвратно начинает меняться после того, как они прочитали эротический роман 50 оттенков серого.

По скромного бюджета в 10 тыс долл картина за 2 недели мирового проката собрала в четыре раза большую кассу. Среди кино-новинок и авантюрная ретро-комедия Однажды в Германии с обладателем Серебряного медведя Мориц Бляйбтрой в главной роли. События фильма происходят во Франкфурте в 1946 году.

Предприимчивый Давид и его друзья избежали ужасов нацистского режима и теперь мечтают эмигрировать в Америку. Когда заветная мечта вот-вот станет реальностью, прошлое Давида привлекает внимание бескомпромиссной представительницы американских войск в Германии. Она подозревает его в сотрудничестве с нацистами и пытается вывести на чистую воду.

Режиссер фильма Сэм Гарбарски, известный по громким комедией Ирина Палм сделает это лучше. Международная премьера картины состоялась в рамках Берлинского кинофестиваля.

К слову, список из 10 лучших фильмов и сериалов первой половины 2018 года.

Опубликовано Июль, 19 в 12:03



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