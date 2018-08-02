Кинопремьеры недели: Кристофер Робин, Mamma Mia! 2 и Шпион, который меня бросил

Семейный фильм, мюзикл и шпионская комедия – такие фильмы ждут украинского зрителя в начале августа.

Кристофер Робин

На премьеру с детьми можно отправиться уже сегодня – на экраны выходит новинка от компании Дисней – фильм Кристофер Робин. Это тот самый хозяин знаменитого Винни-Пуха. Только теперь уже взрослый – у него семья и работа, которая отнимает почти все время. И все бы так и было, если бы Кристофер Робин неожиданно снова не встретил Винни. Давний друг должен напомнить – взрослый занят человек – в душе все тот же беззаботный мальчик.

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Мамма мия! -2

Мюзикл Мамма мия! -2 – это – продолжение знаменитого фильма 10-летней давности. Софи – дочь главной героини Донны – уже выросла и уже не ищет отца. Зато узнает, что вскоре сама станет мамой. Под впечатлениями от этой новости и в ожидании новой жизненной роли, Софи раскрывает для себя детали безумной молодости матери.

Шпион, который меня бросил

Еще одна новинка на следующей неделе на украинских экранах – комедия под названием Шпион, который меня бросил. Фильм рассказывает о том, как сногсшибательно изменилась жизнь двух подруг – Одри и Морган, когда оказалось, что парень первой – спецагент американской разведки. Девушкам приходится испытать на себе всю романтику шпионской жизни – с погонями, стрельбами и различными приключениями.

К слову, с 1 августа в Украине начали отключать аналоговый сигнал – что теперь делать.

Опубликовано Август, 02 в 11:02



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