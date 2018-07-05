Кинопремьеры недели: План побега 2, Человек-муравей и Оса, Большой злой лис и другие истории

Боевик План побега 2 с Сильвестром Сталлоне в главной роли, фэнтези Человек-муравей и Оса от вселенной Marvel и французский мультфильм Большой злой Лис и другие истории, лучший анимационный фильм года по версии премии Сезар – главные кинопремьеры недели.

План побега 2

Эффектные взрывы, стремительные погони, перестрелки и многочисленные рукопашные драки. Это главная кинопремьера недели – напряженный боевик с любимцем миллионов – Сильвестром Сталлоне в главной роли фильма План побега 2.

Мировая кинозвезда Сталлоне, несомненно, здесь главная приманка. Но сюжет тоже стоит внимания. Это второй фильм и он продолжает историю о талантливом асе по безопасности, который испытывает тюрьмы на надежность. В первой части, вышедшей в 2013 году, главный герой проверял секретный каземат Гробница и ему в этом помогал Арнольд Шварценеггер. Теперь же придется разрушить еще более высокотехнологичную тюрьму Аид. Действовать Сталлоне будет вместе с Дэйвом Батиста.

Кстати, уже снята третья часть фильма. И в ней тоже будет играть главная кинозвезда 80-х и 90-х Сталлоне, хотя ему уже давно стукнуло за семьдесят.

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Человек-муравей и Оса

С сегодняшнего дня, украинские поклонники вселенной Marvel смогут оценить подвиг супергероев в новой работе Человек-муравей и Оса.

Один из самых остроумных героев Marvel Скотт Лэнг, он же Человек-муравей – снова на супер задании. На этот раз его союзник храбрая Оса. Она новичок среди марвелских героев.

Если все пройдет успешно, то их миссия прольет свет на важные события, которые произошли в прошлом.

Большой злой Лис и другие истории

Будет что посмотреть и маленьким зрителям, в украинский прокат выходит лучший анимационный фильм года по версии премии Сезар – Большой злой Лис и другие истории. Это динамичная, наполненная шутками, приключениями и изнурительными путешествиями трилогия о жизни нелепых и смешных жителей одной сельской местности.

Мультфильм, рисованный без 3D и спецэффектов. Поэтому, эта авторская анимация, это идеальный вариант для тех, кто любит старое хорошее кино.

К слову, Британская актриса Софи Тернер заявила, что заключительный сезон Игры престолов станет самым кровавым и эмоциональным в истории сериала.

Опубликовано Июль, 05 в 12:44



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