Кинопремьеры недели: В плену стихии, Oscar Shorts и Одичавшая

Великие кинопремьеры ждут вас уже. На отечественные экраны выходят В плену стихии, Oscar Shorts, Немой ребенка и Одичавшая.

В плену стихии

Романтический фильм-катастрофа В плену стихии, основанный на реальных событиях от режиссера ленты Эверест. По сюжету, Тами и Ричард познакомились на Таити и влюбились друг в друга и решили отправиться на яхте Тихим океаном.

Все шло прекрасно, пока влюбленные не попали в мощный шторм.

Бальтасар Кормакур снимает уже второй фильм о природе, проверяет человеческие отношения на прочность. И по мнению критиков, неплохо справился с задачей. Кстати, снимал фильм Роберт Ричардсон, который сотрудничал в свое время с Мартином Скорсезе и Квентином Тарантино.

Oscar Shorts

С сегодняшнего дня в прокат выходит коллекция фильмов Oscar Shorts. В ней собраны лучшие короткометражные картины года по версии самой известной кинопремии мира Оскар. Подборка из пяти фильмов продолжительностью в среднем 20 минут. Поэтому полтора часа удовольствия вам гарантировано.

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Немой ребенок

И главная в списке лента-обладательница Оскара – британская драма Немой ребенок.

Его главная героиня, 4-летняя девочка, родилась глухой – она живет в мире тишины. Неожиданно появляется социальный работник, который учит ее общаться. Фильм основан на реальных событиях и снят на языке жестов.

В подборке и лента о Кении. В течение многих десятилетий эта африканская страна подвергалась нападениям террористов. Режиссер рассказал о судьбе народа через историю простых людей, путешествующих автобусом.

Одичавшая

А от этого фильма-триллера у вас будет постоянно колотиться сердце. Одичавшая – история про 16-летнюю девушку, которая выросла в полной изоляции в лесной хижине. Она знала только одного человека, которого называла папой и ничего об окружающем мире не знала, пока ее не нашел местный шериф.

Теперь девушка может рассчитывать на защиту. Только вот она параноидально боится ночи. Ведь тогда оживают ужасные монстры, которые охотятся на нее.

К слову, Студия Disney рассказала о датах выхода своих фильмов.

Опубликовано Июнь, 21 в 12:01



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