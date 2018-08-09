Кира Найтли и Морган Фримен: трейлер нового Щелкунчика

В сети показали новый трейлер фильма Щелкунчик с Кирой Найтли.

Это лента-фэнтези по сказке Эрнста Гофмана и классического балета Петра Чайковского рассказывает историю о девушке Кларе. Она окажется в волшебном мире, где бросит вызов страшному злодею всех королевств.

Смотрите: Кинопремьеры недели: Кристофер Робин, Mamma Mia! 2 и Шпион, который меня бросил

Главная роль в новом Щелкунчике досталась 17-летней Маккензи Фой, более известной по фильмам Сумерки. Сага. Рассвет и Интерстеллар. Помогать ей преодолевать трудности будут герои Киры Найтли и Моргана Фримена.

А вот за препятствия на пути девушки будет отвечать Хелен Миррен, которой досталась роль главного антагониста. Премьера картины в Соединенных Штатах состоится 2 ноября этого года.

К слову, американская киноакадемия приняла решение учредить новую номинацию премии Оскар – Лучшее популярное кино.

Опубликовано Август, 09 в 14:39



Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.