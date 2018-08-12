Клочок Парижа и уникальный пруд: цены и что посмотреть в Тернополе
В Тернополе есть уникальный пруд, старинные замок и собор, красивый театр и даже клочок Парижа. А от жары спасут многочисленные парки и фонтаны.
Главное здешнее украшение до сих пор не получило своего названия, поэтому местные называют ее просто – Тернопольский пруд. Рядом есть и собственные Елисейские поля – молодежь называет эти аллеи клочком Парижа.
Здесь немало церквей, куда стоит заглянуть. Архитектурная изюминка Кафедральный собор на площади Воли. Одно из старейших зданий города с готическими шпилями и уникальными внутренними росписями.
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В Тернополе можно найти хостелы, квартиры и гостиницы от 150 гривен в сутки. Колоритных тернопольских кнайп довольно много. Мимо пройти просто невозможно.
Местный электротранспорт имеет собственный флот. Невероятное путешествие будет стоить всего 25 гривен.
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