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Клочок Парижа и уникальный пруд: цены и что посмотреть в Тернополе

В Тернополе есть уникальный пруд, старинные замок и собор, красивый театр и даже клочок Парижа. А от жары спасут многочисленные парки и фонтаны.

Главное здешнее украшение до сих пор не получило своего названия, поэтому местные называют ее просто – Тернопольский пруд. Рядом есть и собственные Елисейские поля – молодежь называет эти аллеи клочком Парижа.

Здесь немало церквей, куда стоит заглянуть. Архитектурная изюминка Кафедральный собор на площади Воли. Одно из старейших зданий города с готическими шпилями и уникальными внутренними росписями.

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В Тернополе можно найти хостелы, квартиры и гостиницы от 150 гривен в сутки. Колоритных тернопольских кнайп довольно много. Мимо пройти просто невозможно.

Местный электротранспорт имеет собственный флот. Невероятное путешествие будет стоить всего 25 гривен.

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