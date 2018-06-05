Книга Дэна Брауна на украинском Джерело: головоломки, смертельные схватки и бегства

На Книжном Арсенале презентовали украинский перевод бестселлера американского писателя Дэна Брауна Джерело. Это продолжение приключений главного героя Кода да Винчи – профессора Лэнгдона.

В книге немало посланий. Откуда мы произошли и куда идем. И основа – это вопрос Бог и религия выживут ли во времена научно-технологических достижений. Или мы начнем терять эти понятия.

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Головоломки, смертельные схватки и бегства. Читатель узнает об искусственном интеллекте, современном искусстве и неизведанных местах Испании. А еще Браун спрятал в своей истории – фейковые новости. Хотел привлечь внимание к опасной тенденции.

Бестселлер представили в форме огромного торта. Джерело разлетелось книжными магазинами. Издатели – получили 8 тысяч предзаказов.

К слову, в Киеве прошел международный хакатон.

Опубликовано Июнь, 05 в 10:58



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