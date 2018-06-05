Факты / Видео / Культура / Книга Дэна Брауна на украинском Джерело: головоломки, смертельные схватки и бегства/

Книга Дэна Брауна на украинском Джерело: головоломки, смертельные схватки и бегства

На Книжном Арсенале презентовали украинский перевод бестселлера американского писателя Дэна Брауна Джерело. Это продолжение приключений главного героя Кода да Винчи – профессора Лэнгдона.

В книге немало посланий. Откуда мы произошли и куда идем. И основа – это вопрос Бог и религия выживут ли во времена научно-технологических достижений. Или мы начнем терять эти понятия.

Смотрите: Книжный Арсенал 2018: как попасть и топ-10 книг

Головоломки, смертельные схватки и бегства. Читатель узнает об искусственном интеллекте, современном искусстве и неизведанных местах Испании. А еще Браун спрятал в своей истории – фейковые новости. Хотел привлечь внимание к опасной тенденции.

Бестселлер представили в форме огромного торта. Джерело разлетелось книжными магазинами. Издатели – получили 8 тысяч предзаказов.

К слову, в Киеве прошел международный хакатон.

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Похожие видео

Книжный Арсенал 2018: как попасть и топ-10 книг
Книжный Арсенал в Киеве: тысячи новинок на любой вкус
Что почитать: рейтинг самых популярных книг Украины
Самые громкие новинки Книжного арсенала 2017
Книжный арсенал 2017: 1 тыс. новинок, встречи с писателями и мастер-классы

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка