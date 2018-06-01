Книжный Арсенал 2018: как попасть и топ-10 книг

На Книжном Арсенале даже можно пообщаться с писателями и узнать обо всех новинках. Издатели говорят, хоть вход и не дешевый, но на данный момент можно сэкономить от 15% до 30% стоимости чтива.

Книги продают по цене производителя. Многие книги можно первыми купить прямо здесь. Среди топ-10 – самых ожидаемых по версии журнала Новое время – автобиография эпатажного перформера Марины Абрамович, которая недавно с аншлагом провела лекцию в столице. Пройти сквозь стену – это рассказ о ее жизни, боль и любовь.

Искатели счастья обращают внимание на Маленькую книгу Люке. Ее автор датчанин Марк Викинг исследует счастье в одноименном институте. Он наблюдал за жителями разных стран мира и именно от них учился радоваться жизни.

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В топ-10 и книга Франческа Меландри Выше моря. Это психологическая драма о матери пятерых детей, которая приехала навестить в тюрьме своего мужа, бывшего преподавателя истории и тюремного надзирателя.

Смотрите, как открывали Книжный Арсенал 2018 – здесь.

Опубликовано Июнь, 01 в 21:56



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