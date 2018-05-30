Книжный Арсенал в Киеве: тысячи новинок на любой вкус
Сегодня в Киеве открывается Книжный Арсенал, который соберет более 200 украинских писателей и сотни зарубежных.
Именно здесь все известные издательства выставят свои лучшие новинки.
Будут организованы тематические панели.
Смотрите: Отечественная малая авиация: как изготавливают и цена сверхлегких самолетов
На это мероприятие соберется наибольшее количество иностранных участников, их будет 107.
Вчера Факты ICTV писали про 11-летнего художника, который покорил Европу.
2018-05-30
Теги: Книжный арсеналЕсли вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.