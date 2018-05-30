Книжный Арсенал в Киеве: тысячи новинок на любой вкус

Сегодня в Киеве открывается Книжный Арсенал, который соберет более 200 украинских писателей и сотни зарубежных.

Именно здесь все известные издательства выставят свои лучшие новинки.

Будут организованы тематические панели.

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На это мероприятие соберется наибольшее количество иностранных участников, их будет 107.

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Опубликовано Май, 30 в 19:36



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