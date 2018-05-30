Факты / Видео / Украина / Книжный Арсенал в Киеве: тысячи новинок на любой вкус/

Книжный Арсенал в Киеве: тысячи новинок на любой вкус

Сегодня в Киеве открывается Книжный Арсенал, который соберет более 200 украинских писателей и сотни зарубежных.

Именно здесь все известные издательства выставят свои лучшие новинки.

Будут организованы тематические панели.

СмотритеОтечественная малая авиация: как изготавливают и цена сверхлегких самолетов

На это мероприятие соберется наибольшее количество иностранных участников, их будет 107.

Вчера Факты ICTV писали про 11-летнего художника, который покорил Европу.

Теги:
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Похожие видео

Что почитать: рейтинг самых популярных книг Украины
Самые громкие новинки Книжного арсенала 2017
Книжный арсенал 2017: 1 тыс. новинок, встречи с писателями и мастер-классы

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка