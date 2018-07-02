Коллапс в Жулянах: сегодня уже отменили 3 и перенесли 1 рейс Bravo Airways

В столичном аэропорту Жуляны с субботы – коллапс. Из-за задержки и отмены рейсов, сотни пассажиров не могли вовремя ни выехать на отдых, ни вернуться из него. Самая проблемная авиакомпания Bravo Airways.

Рейс в Батуми, который должен был вылететь 30-го числа, отправили вчера. Его постоянно переносили на 2-3 часа. Ни Bravo Airways, ни представители аэропорта причины задержек не сообщили. Как утром рассказали Фактам, в Жуляны, наконец, прилетел и обратный рейс – ночью из Грузии вернулись украинцы, которые должны были быть дома 30-го июня. Сегодня уже отменили 3 и перенесли 1 рейс Bravo Airways.

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Украинцы не могут добраться до Киева также с аэродромов Тель-Авива и Шарм-эль-Шейха. Огромное количество наших граждан застряли в Тунисе. Все, якобы из-за финансового конфликта между авиаперевозчиком Bravo Airways и туроператором Oasis. Сейчас, обещают сначала вывезти людей, а уже потом выяснять кто виноват. Не лучше сервис предоставила и молодая авиакомпания Ernest.

Несколько пассажиров почти 2 суток не могли вылететь из итальянского Неаполя в украинскую столицу. Правда, авиаперевозчик поселил людей в гостиницу и накормил. Сегодня украинцы вернулись домой. Говорят будут добиваться компенсации.

К слову, задержка или отмена рейса: что делать и как получить компенсацию.

Опубликовано Июль, 02 в 14:12



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