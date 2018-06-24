Коллекция, которая привлекает тысячи туристов – на Сумщине мужчина собрал 50 ретроавто

Собирать ретро технику Виталий начал 15 лет назад, когда умерла жена. Говорит, надо было найти хобби, чтобы не сломаться. Один из первых в коллекции – мотоцикл 1960 выпуска.

Ретро-машины и мотоциклы коллекционер ищет по всей Украине. Одни собирает из металлолома, другие выкупает у хозяев. Потом месяцами ремонтирует.

За 15 лет удалось собрать коллекцию из 52 мотоциклов и 11 автомобилей. Все – из прошлого века. Для техники коллекционер специально построил отдельный ангар.

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Самый старший из ретро-автомобилей – 401 Москвич. Он впервые выехал на дороги еще в 1952 году.

Посмотреть на уникальную коллекцию жителя небольшого села приезжают не только из других городов Украины, но и из-за рубежа. Уже были туристы из Норвегии, Польши, Германии, Австрии.

Сегодня же у Виталия гости из Аргенти – Кристиан, Марина и их дочь Милана. Вместе с ними коллекционер обходит свои владения. Жена едва успевает передавать эмоции.

Гость из Аргентины советует Виталию брать деньги с посетителей, так мол посмотреть есть на что. Но коллекционер наотрез отказывается. Говорит, его радует не заработок, а положительные эмоции людей.

К слову, украинец создал уникальный ретро-электрокар.

Опубликовано Июнь, 24 в 15:56



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