Коливинг в США: что это такое и кто может пользоваться

В США становится все более популярным проживание по принципу сосуществования – коливингу.

Это дома, жители которых, имея собственные спальни и гардеробные, делят между собой кухню, зал и другие общие помещения.

Третья по величине компания на рынке коливингов в Нью-Йорке Outpost Club была основана тремя украинцами всего полтора года назад.

Первоначальный капитал – собственный.

Таисия поселилась в одном из 8 домов компании Outpost Club в Бруклине. Совладелец компании Сергей говорит, Таисия – их типичный клиент. Это люди в возрасте от 25 до 40 лет, меняют работу или карьеру, переезжают в новый для себя город или страну. Срок контракта – от месяца до года.

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Главное, говорит Сергей, этот опыт дает людям то, чего так не хватает в современном мире – обычного человеческого общения.

Совместный досуг сожителей – баскетбол, йогу, походы в музеи и вечеринки – организует лидер дома, который также здесь живет.

Чтобы избежать самой большой проблемы – чья очередь мыть кухню – общие помещения дважды в неделю убирает клининговая компания. В случае конфликта между жителями, решать его помогает лидер дома.

К слову, в США не хватает сезонной рабочей силы. Ряд бизнесов по всей стране – от отелей до крабовых ферм – страдают из-за новых иммиграционных ограничений администрации Трампа.

Опубликовано Июль, 06 в 20:12



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