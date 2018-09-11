Колонна массовой акции в 6 км: как прошел День Каталонии
День Каталонии этого года превратился в наиболее массовую акцию сторонников независимости этого испанского региона. Сотни тысяч людей собрались на проспекте Диагональ – одной из центральных улиц Барселоны. Но плотная колонна растянулась на 6 км.
Наиболее впечатляющий момент вечера – когда вся эта колонна замолчала на минуту, а потом прокатилась громкая волна.
На их стороне и правительство автономии. Глава правительства Ким Торра накануне призвал людей выйти на улицы. А также объявил, что будет бороться с Мадридом на право строить самостоятельную Каталонию.
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В Мадриде стремление к отделению считают нарушением конституции. Немало лидеров движения сейчас под следствием.
Вместе с тем не стоит забывать и о том, что хоть сегодня в Барселоне и создается впечатление, что все выступают за независимость – внеочередные выборы в парламенте региона показали, что на самом деле сторонников и противников независимости примерно поровну.
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