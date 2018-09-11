Колонизация Марса: кого отправят и что можно делать на Красной планете

Не только добраться Марса, но и сделать его вторым домом для человечества. Такие идеи для американского инженера Роберта Зубрина не фантастика – он уверен: человек прилетит на Красную планету уже в ближайшем будущем, построит там колонии и будет производить ракетное топливо.

Основатель Марсианского сообщества, автор концепции колонизации красной планеты убеждает: миссия на Марс – это инвестиция в будущее, которая не только спасет нашу цивилизацию, но и выведет ее на совершенно новый уровень развития.

Читайте: NASA представило проекты жилья на Марсе

Первым марсонафтам придется не сладко: на их плечи ляжет построение поселений и тысячи исследований. Все это – в условиях отсутствия привычных нам воздуха и почвы. Но Зубрин верит впоследствии люди смогут не только построить на новой планете целые города, но и постепенно изменить ее атмосферу.

Одним из первых колонизаторов Марса имеет шанс стать наш соотечественник – Сергей Якимов. Уроженец Житомира, выпускник столичного КПИ сейчас живет в Лос-Анджелесе и входит в сотню претендентов на первую в истории миссию проекта “Марс ван”. Их готовят к полету в один конец с вполне конкретной задачей – заселить планету. Так Марс в перспективе станет похожим на Землю и откроет людям ключ к колонизации следующих миров, уже за пределами Солнечной системы.

К слову, Факты ICTV рассказывали о “вертолете” для исследования Марса

Опубликовано Сентябрь, 11 в 17:23



Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.