Когда отремонтируют ваш дом – узнать за минуту. Проект Валерия Веремчука в Новых лидерах

Представьте: дом, в котором вы живете, и который в собственности города, буквально трещит по швам. Вы сознательный гражданин и хотите узнать, запланировали его ремонт в ближайшее время и или выделили средства.

Не можете достучаться до главы райадминистрации, а в ответ на телефонные звонки вам велят писать обращения или запрос. Знакомо? Информация, казалось бы, публичная, однако, на пути к ней – семь кругов ада. Над тем, чтобы упростить скучное дело и приблизить власть к обществу хотя бы в своем городе, работает львовянин Валерий Веремчук.

Он участник проекта Новые лидеры. Разработал онлайн-платформу, которая поможет отследить каждую бюджетную гривну.

Когда на вашей улице, наконец, обустроят детскую площадку, почему медлят и сколько это будет стоить?

Чтобы получить ответы, придется оббегать не один чиновничий кабинет или ждать ответ на запрос. И нужно еще знать, кого спрашивать. Как сделать это за несколько минут и без лишних нервов – знает львовянин Валерий Веремчук. Он вместе с командой разрабатывает интерактивную платформу, где можно будет легко узнать, на что были направлены бюджетные деньги.

Достаточно лишь найти на карте объект, который вас интересует, и нажать на объект.

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Система показывает – кто ремонтировал объект и даже указывает контакты. То, что Валерий демонстрирует, пока прототип бюджетноq карты. Его разработали в прошлом году.

С этим замыслом он и попал во второй тур проекта Новые лидеры. Сейчас планирует усовершенствовать идею. Говорит, анализируя данные, община сможет контролировать деятельность чиновников. Это будет стимулировать власть быть прозрачной.

Сам же, кроме политики, работает там, где затягивать никак нельзя – в команде волонтеров. Договаривается с благотворителями из-за рубежа. Вместе передают в больницы и госпитали дорогое медицинское оборудование.

Функциональная кровать-трансформер стоит почти 3 тыс. евро. Похожие в львовские больницы в прошлом году, доставили более 4 сотни. Из состава в медучреждения поедут качественные тумбочки, тренажеры, инвалидные коляски и туалеты. Все от австрийских благотворителей.

В будущем, в рамках проекта, Валерий Веремчук стремится укомплектовать и базу активистов, улучшать жизнь общины локально – на уровне микрорайонов или даже кварталов. Потому что уверен, что большие дела начинаются с малых шагов.

К слову, дешевое топливо для всех – проект Аллы Гонтар в Новых лидерах.

Опубликовано Июль, 05 в 11:43



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