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Когда с улиц Украины исчезнет металлолом и кто уберет ржавые авто

Пятнами крови и разбросанными по улице осколками, так завершились детские игры 14-го июня. Четверо малышей оказались в больнице. Больше всего досталось 5-летнему мальчику. Он чуть не потерял зрение. Жители же окружающих кварталов до сих пор не могут оправиться. Поэтому, детей не подпускают к машинам даже на пушечный выстрел.

Районные чиновники вместе с Дорсервисом и патрульной полицией наконец зашевелились – поехали искать брошенные машины чтобы потом, как анонсировал мэр столицы Виталий Кличко, эвакуировать ржавый хлам на штрафплощадки, а затем сдать на металлолом. Факты решили проверить, как это будет происходить. Первая заброшенная машины, грузовик стоит у детского сада уже более полугода.

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Но пока дело с места не сдвинулось: поговорили, решили, что с проблемой надо бороться, но кто должен это делать – загадка. Райадминистрация перебрасывает дело в Дорсервис. Там тоже не берутся вывозить бесхозный металлолом, который месяцами ржавеет вблизи детских площадок. Мол, не их это дело.

Полицейские не менее драматично разводят руками, у них нет полномочий эвакуировать машину.

Максимум, что могут в этом случае копы – пробить владельца по номерам и провести воспитательную беседу. Громко анонсированные проверки продлятся до 2 июля, но скорее всего машины так и останутся на своих местах. Чиновники говорят, надо собраться за столом переговоров представителям местных общин, полиции, райадминистрации и поговорить.

К слову, трухлявые кровати и рой мух. Условия психоневрологического интерната в Львовской области.

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