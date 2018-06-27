Колыбели надежды: Фонд Виктора Пинчука спас 2,5 тыс детей

В мире ежегодно 15 млн детей рождаются преждевременно, и это количество растет. Похожая тенденция и в Украине. Таким малышам часто дают неутешительные прогнозы. Поэтому для них критически важна своевременная помощь врачей и наличие современного оборудования для реабилитации. Которое есть далеко не во всех украинских больницах.

Одним из образцовых учреждений является Житомирский областной перинатальный центр. Здесь часто делают, казалось бы, невозможное, и спасают детей даже с критически низкой массой тела. Уже 10 лет здесь работает центр Колыбели надежды, открытый Фондом Виктора Пинчука.

В этих стенах пятилетняя Маша чувствует себя как дома. Медиков всегда встречает с объятиями и улыбкой и часто наведывается к ним в гости. 5 лет назад именно здесь девочке спасли жизнь.

Маша родилась на 25-й неделе беременности – ее массу тела классифицировали как критически низкой. И выходить таких деток очень тяжело – они совершенно не умеют самостоятельно дышать, держать тепло и есть. Но врачам это удалось.

Смотрите: В Одессе женщина усыновила 11 детей и собрала деньги на дом

Всего за более 10 лет работы житомирского центра Колыбели надежды спасли почти 2,5 тыс детей. Таких показателей достигли в частности благодаря современному оборудованию, которое предоставил Фонд Виктора Пинчука. Самый первый дом для преждевременно родившегося ребенка – боксы. Здесь его берегут от света, поддерживают оптимальную температуру, влажность воздуха и всячески помогают малышу развиваться.

В Житомирский центр Колыбель надежды съезжаются роженицы со всей области – за период сотрудничества Фонд Виктора Пинчука инвестировал сюда более 7 млн ​​грн. Из-за технических обеспечений, житомирское заведение стало образцом для других перинатальных служб страны. Современное оборудование позволяет заботиться о каждом преждевременно родившемся ребенке индивидуально, на каждом этапе его развития.

Всего по Украине сейчас работают 33 центра оказания помощи новорожденным Колыбели надежды. Благодаря которым, спасенных детей более 40 тыс.

К слову, места раскупают за считанные часы: как работает летний лагерь в Днепре.

Опубликовано Июнь, 27 в 18:04



Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.