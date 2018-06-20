Команда Формулы 1: Shell устроили зажигательное шоу в Киеве

В Киев всего на день приехалаа одна из самых известных команд Формулы 1. Организатором зажигательного шоу стала компания, которая является давним топливным партнером гарцующих жеребцов.

Сейчас время представить в Украине новое поколение горючего. Компания Shell потратила более 5 лет на разработку и тестирование нового поколения V-Power с новой прорывной технологией.

Самый известный пилот Марк Жене после заезда прошел полный круг трассы, приветствовал зрителей и раздавал автографы, чем безумно порадовал фанатов. Все желающие могли воочию увидеть показательные дрифт в исполнении известного автогонщика.

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Кроме умения и сноровки самого пилота, в гонках побеждает тот, у кого эффективнее работает двигатель. Большую роль играет состав и качество топлива, поэтому компания Shell является партнером их команды на протяжении многих лет.

Зажигательное шоу стало незабываемым событием для тысяч киевлян и гостей города. Организаторы подготовили для посетителей шоу и много интересного. Свое мастерство продемонстрировали мото- и вело-байкеры. А в дополнение к реву моторов, хорошее настроение зрителей поддерживали со сцены артисты.

К слову, сколько стоит Окружная дорога в Киеве и когда достроят.

Опубликовано Июнь, 20 в 10:21



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