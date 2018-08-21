Компенсация убытков после потопов: с кем судиться и какие шансы получить деньги

Убытки от потопов считают украинцы – в основном этим летом пострадали автовладельцы. Последний ливень на прошлой неделе буквально поглотил машины в самом центре Киева, некоторые привалило деревьями.

Как оказалось, страховые компании покрывают ремонты лишь единицам, ведь полисы, которые защищают от стихийных бедствий – стоят дорого, и, учитывая погоду – страховщики о них рассказывают неохотно.

Смотрите: Топ-3 самых популярных авто в Украине

Однако наиболее активные украинцы планируют судиться с коммунальщиками. И как показывает практика – добиться справедливости – хоть трудно, но возможно.

К слову, в Киеве нужно полностью заменить дренажную систему. Такие итоги потопов, которые произошли на прошлой неделе, объявили сегодня в КГГА.

Опубликовано Август, 21 в 19:55



Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.