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Компенсация убытков после потопов: с кем судиться и какие шансы получить деньги

Убытки от потопов считают украинцы – в основном этим летом пострадали автовладельцы. Последний ливень на прошлой неделе буквально поглотил машины в самом центре Киева, некоторые привалило деревьями.

Как оказалось, страховые компании покрывают ремонты лишь единицам, ведь полисы, которые защищают от стихийных бедствий – стоят дорого, и, учитывая погоду – страховщики о них рассказывают неохотно.

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Однако наиболее активные украинцы планируют судиться с коммунальщиками. И как показывает практика – добиться справедливости – хоть трудно, но возможно.

К слову, в Киеве нужно полностью заменить дренажную систему. Такие итоги потопов, которые произошли на прошлой неделе, объявили сегодня в КГГА.

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