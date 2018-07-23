Компромат на миссию ОБСЕ: что известно и кто предатель

Российская ФСБ собрала компромат на каждого наблюдателя миссии ОБСЕ, которые работают на Донбассе. Такую сенсацию обнародовали немецкие журналисты.

Также Кремлю известно расположение камер, внутренняя переписка и другие рабочие моменты миссии. Руководство ОБСЕ уверяет, что обязательно выяснит, откуда произошла утечка информации.

Представительница миссии в интервью агентству АФП назвала тяжелым ударом обвинения в утечке информации и теперь того, кто мог слить ее ФСБшникам, в миссии ищут среди своих. В общем, миссия ОБСЕ – это 700 наблюдателей из 40 государств. 37 – граждане России. Еще полтысячи украинцы, которые занимаются переводами и другой технической работой.

Читайте: Пытки, похищения и исчезновения людей: резолюция ПА ОБСЕ по Крыму

Слив информации – это сознательная провокация Кремля, говорит бывший глава внешней разведки Украины.

Кремль с помощью засланных казачков продолжает искать способы, каким образом отчеты ОБСЕ сделать сговорчивее. И методы, как и война – гибридные.

Напомним, появилась информация, что внутренние документы наблюдателей СММ ОБСЕ в Украине просочились в российскую ФСБ.

Опубликовано Июль, 23 в 19:31



Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.