Конкурс бульдозеров в Киеве: задачи и кто поедет в Германию

Проехать почти 20-ти тонном погрузчике по узенькой дорожке, не задеть ни одной фишки и аккуратно перенести колесо с места на место – это вам не легковушку припарковать. Но, несмотря на сложность задачи Виктор – оператор с многолетним стажем, уверен в своих силах. В прошлом году победить не смог – и теперь вернулся по триумф.

А вот один из его конкурентов, Александр – вообще представитель династии. Говорит, к соревнованиям не готовился, такие действия выполняет и на работе. Поэтому пришел показать всем на что способен.

Соревнования делят на 2 этапа: сначала участникам нужно будет выполнить задание управляя погрузчиком, а 10 водителей выйдут в финал – там уже необходимо показать чудеса, сидя в кабине гусеничного экскаватора.

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Двое лучших будут представлять Украину на международном турнире, который состоится в Германии. Там и провели первые такие соревнования 20 лет назад.

Конкурс – это не только вызов для операторов, это попытка популяризировать профессию, говорят организаторы. Таким образом хотят показать, что управлять строительной техникой трудно, но интересно.

Учитывая, что по сравнению с прошлогодними соревнованиями количество участников увеличилось почти вдвое – привлечь внимание организаторам удалось. А вот удастся ли украинцам устроить шоу в Германии – станет известно в октябре.

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Опубликовано Июль, 14 в 19:31



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