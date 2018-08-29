Конкурс Янтарная звезда: Кока-Кола Бевериджиз Украина получила главную награду
В Киеве объявили победителей международного дегустационного конкурса напитков. Кока-Кола Бевериджиз Украина получила главную награду конкурса Янтарная звезда.
В этом году за звание лучших боролись почти 40 компаний.
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Члены международного жюри осуществляли оценку производителей напитков по целому ряду критериев.
Такой конкурс стимулирует производителей, ведь дает возможность достойно отметить тех, кто смог достичь высоких показателей качества и рост объемов производства.
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