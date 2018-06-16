Контрабанда не пройдет! На передвижные блокпосты в зоне ООС вышли пулеметчики

Считанные минуты на обустройство нового блокпоста, секунды на зачистку новой территории и выставления огневых точек. Периметр мобильного блокпоста охраняют автоматчики. С высоты ситуацию контролируют пулеметчики.

Схема блокпоста как схема военной операции, здесь каждый боец ​​отвечает за жизнь каждого в команде.

Именно у них тяжелая работа, ведь это не только военные, но в первую очередь психологи, по поведению человека должны определить, везет ли водитель запрещенные вещи.

На помощь военным выходит и полуторагодовалый лабрадор Мишель, уже с антитеррористическим опытом.

Кроме взрывчатки, обоняние Мишель натренированно на наркотики. Единственный минус, собака быстро устает – полтора часа и необходим перерыв.

Объединенные силы активизируют борьбу в тылу Донбасса. Война с невидимым врагом – перемещение боеприпасов, контрабанды из оккупированных территорий. Сигареты, наркотики, алкоголь.

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Для выявления запрещенных боеприпасов и передвижения товаров с оккупированных территорий, руководство объединенных сил меняет тактику. Количество стационарных блокпостов уменьшается, упор делается на мобильные.

Акцент делается на внезапности. Чтобы поймать контрабандистов, мобильный блокпост появится там, где его никогда не было. И простоит не более двух часов, чтобы возникнуть в новом месте. Это должно разрушить устоявшиеся транспортные потоки между ОРДЛО и подконтрольной Украины территорией.

Только за май в зоне ООС изъято контрабандных товаров на более 3 млн гривен, а благодаря операции Оружие обнаружено почти 170 гранат и свыше 5 килограммов взрывчатки.

К слову, врачи из Днепра предлагают бесплатно пролечить подорванное здоровье украинских военных.

Опубликовано Июнь, 16 в 20:02



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