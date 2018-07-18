Контрабанда и санитарная вырубка: кто и зачем уничтожает леса Украины

Будет ли вывозить Украина свой лес в Европу? Три года назад парламент принял закон, запрещающий экспорт кругляка. Однако контрабандистов мораторий не останавливал. Поэтому сейчас законодатели предусмотрели еще и уголовную ответственность за контрабанду леса – до 12 лет тюрьмы.

Цель такого запрета – сохранение украинских лесов и развитие собственной деревообрабатывающей промышленности. Однако сработает ли это на практике – специалисты сомневаются.

Документ выписан так, что посадить преступников будет непросто. Из положительных моментов называют возможность урегулировать споры с ЕС как раз по экспорту отечественного кругляка.

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По данным экспертов отрасли, убивает украинский лес не только контрабанда – до 80% записанной санитарной вырубки, на самом деле таковой не является, посадочный материал некачественный.

Сколько леса сейчас рубят незаконно – неизвестно. По данным лесагентства, не более 25 тысяч кубометров в год, то есть одну тысячную от официальной квоты. Но британские специалисты уверяют – нелегально вырубают 70% леса.

Напомним, 5 июня в 10.10 в Чернобыльской зоне произошло возгорание сухой травы с последующим распространением пожара на лесной массив на площади около 12 га. Ликвидировать пожар удалось только вечером 7 июня.

Опубликовано Июль, 18 в 16:40



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