Контрабанда в Украине: серые схемы и как остановить

Историческое преодоление масштабной контрабанды или очередная борьба с ветряными мельницами? После правительственного объявления войны контрабандистам появилась надежда, что в Украине наконец-то наведут порядок на таможнях. Однако более глубокое изучение обещаний чиновников свидетельствует о другом: остановить контрабанду в нынешних условиях практически невозможно. Разве что делиться дельцам придется с большим количеством органов.

Вернуть десятки миллиардов гривен из карманов контрабандистов в бюджет. Такую амбициозную цель озвучил премьер Владимир Гройсман, его возмущает циничность популярных схем на таможне. Контрабанда в Украине идет целыми танкерами.

В общем через схемы на таможне страна ежегодно теряет более 70 млрд грн. Поэтому чиновники решили бороться с контрабандой всем силовым миром – МВД, СБУ, НАБУ и САП. НЕ жалеть даже своих, обещает глава МВД.

Энтузиазма чиновников не разделяют специалисты. На их памяти таких войн было немало. Однако многомиллиардные схемы на границе никуда не делись, только умножились.

О эпически масштабных злоупотреблениях на таможне ходят не только анекдоты. В Украине даже появилась соответствующая компьютерная игра – Метр границы. Здесь от обычного таможенника легко дослужиться до начальника таможни. Если, конечно, не забыть вовремя, занести начальству.

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Как ни странно, некоторые схемы контрабандистов вполне законны. Например, когда фуру с товаром разгружают перед границей, ее делят на малые партии и без уплаты налогов завозят в Украину.

И подобных схем множество. И классика жанра – на бумаге один товар, а на самом деле – другой и дороже. Самые популярные подставные товары в стране, где запрещены казино, игральные карты.

Побороть такие схемы силовыми методами невозможно. Дополнительное количество силовиков увеличит разве что размер взяток.

Не испугает дельцов и возвращение уголовной ответственности за контрабанду. Подобная практика уже была. Но за решетку коррупционеров массово не сажали, реальные сроки получили единицы. Потому что контрабанда высокого уровня давно достигла самых высоких кабинетов. Прекращать схемы нужно, прежде всего, там.

Между тем, интернет пестрит предложением контрабандных товаров. Больше всего алкоголя, электроники и бытовой техники. И из всех этих товаров украинцы платят процент не в бюджет, а в карман коррупционеров.

К слову, деньги, украшения, одежду, топливо и даже металлолом – это далеко не весь перечень того, что незаконно ввозят и вывозят из Украины.

Опубликовано Июль, 12 в 17:10



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