Концерт памяти Кузьмы во Львове: Тина Кароль, Пономарев и Пиккардийская терция

Простой, искренний и веселый – в этом году лидеру группы Скрябин – Андрею Кузьменко – исполнилось бы 50. К большому юбилею выдающийся артист не дожил 3,5 года. Его жизнь трагически оборвалась в ужасном ДТП. Во Львове отметили День рождения Кузьмы по-особенному.

Гигантская сцена, мощный звук и оригинальная графика. Так во Львове подготовились к празднованию Дня рождения своего кумира. Сюда съехались более двух десятков звездных друзей-музыкантов Кузьмы. Они вместе с несколькими тысячами фанатов пели его песни.

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На этом концерте не было цветов, только аплодисменты, мерцание фонариков, искренние улыбки и танцы.

К слову, в Днепре можно увидеть мировые новинки техники, пообщаться с представителем НАСА и даже покататься на промышленном работе – там стартовал Interpipe Techfest – самое большое подобное мероприятие в Восточной Европе.

Опубликовано Сентябрь, 16 в 14:05



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