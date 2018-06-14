Концерт Пола Маккартни в Киеве – как это было ровно 10 лет назад

10 лет назад на Майдане не стояла жара, и охлаждал поклонников не фонтан возле стелы, а обильный дождь. Несмотря на ливень под открытым небом собралось более 300 тыс человек. Дома у экранов – 13 млн украинцев. Тогда концерт на Майдане объединил 3 поколения, выращенных на музыке The Beatles и самого сэра Пола Маккартни.

За час до выступления певец учил украинский и не раз во время концерта обращался к публике на ее родном языке. Три часа драйва. Такого уровня и выступления на тот момент Украина не видела.

Фонд Виктора Пинчука, по приглашению которого приехал Пол Маккартни даже думал отменить концерт из-за непогоды. Но ливень стеной британцев не испугал, ради поклонников они вышли на сцену.

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Именно выступление под дождем так четко и надолго запечатлилось в памяти зрителей и музыкантов. Но главное музыка, от которой мороз по коже. Этот дождь стал для многих судьбоносным. Например Мария в 2008 году стояла на концерте рядом с будущим мужем Глебом и вместе веселились в толпе под любимые композиции.

Пару соединила музыка The Beatles, но не одразу. Три года спустя Мария наконец познакомилась с будущим мужем, и снова на концерте Маккартни, только за границей. А уже в 2016-м в Париже украинка стояла на сцене со своим британским кумиром.

Избранник Глеб для Марии заказал пошить платье, точно такое, как у царицы Самирамиды на обложке альбома Пола Маккартни. В таком наряде весом 10 кг женщина вышла на сцену.

В Париже Марию заметил менеджер Пола Маккартни и пригласил на сцену. Для самого музыканта появление стало сюрпризом. Но даже растерянный певец сразу узнал образ женщины с обложки. Такого не делал ни один из его фанатов.

В памяти не только эмоции, но и автограф. Подпись Пола Маккартни стал татуировкой на теле Марии.

К слову, на концерте Эминема зрителей испугали звуки выстрелов.

Опубликовано Июнь, 14 в 14:46



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