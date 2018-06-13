Королевская бригада на передовой – как планируют боевые операции и горячие точки

Джемилю – 22, он – заместитель командира батальона Королевской бригады. Война для него – дело чести, Россия отняла у крымского татарина дом. Поэтому только вернув временно оккупированный Донбасс, можно вернуть Крым.

Сергей уже 3 года на фронте. В свои 24 командует ротой, что на горячих позициях у Зайцево.

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За свои 23 Юрий – командир роты, защищает Зайцево. Здесь и дня не проходит без вражеских атак. Таких, как Юрий, Сергей и Джемиль – молодых командиров, которым едва за 20, в Королевской бригаде много.

Несмотря на молодость, они – бесспорные авторитеты для бойцов, часто вдвое старше, потому что на первое место ставят человечность, и уже потом – команидиры.

Они все закончили Львовскую академию сухопутных войск. На занятиях с ними анализировали боевые действия и операции, проведенные на Донбассе. Поэтому образованием ребята довольны.

А еще через не один год службы увидели разительные перемены в армии. Улучшилось обеспечение, теперь военным быть престижно, граждане гордятся войском.

Впрочем, и о недостатках молодежи командиры не молчат. Потому что только решение проблем сделает армию еще крепче.

Они гордятся тем, что стали военными. И каждый из них знает: победа будет совсем скоро. Нужно, чтобы каждый работал на нее.

К слову, украинские десантники заняли первое место в марш-броске на 87 км для раненых ветеранов The Cateran Yomp-2018.

Опубликовано Июнь, 13 в 11:00



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