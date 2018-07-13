Королевская бригада разбила вдребезги позиции боевиков

Зайцево ранее было одной из самых горячих точек на фронте. Сейчас российско-террористические войска немного притихли, но украинские военные не расслабляются.

По словам Андрея, сейчас на участке спокойно. Противник восстанавливает позиции, почти полностью уничтожены бойцами Королевской бригады. Впрочем, когда затишье, активизируются враждебные диверсанты и снайперы.

Затишья, когда почти не стреляют, как раз больше всего пугает и настораживает.

От напряжения здесь – единственное лекарство. Нужно вкопаться, пока враг дает это делать.

Оборудование траншей не только успокаивает нервы. Крепкие укрытия пригодятся, когда начнется эскалация конфликта. А в том, что перемирие скоро закончится, армейцы не сомневаются. Так, на Приморском направлении российско-террористические войска уже применили артиллерию – выпустили по украинским опорникам 14 мин. Также вскоре закончится жатва и футбольный чемпионат. Есть еще одна причина.

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Алексей на войне 2 года. Он пошел в поход по Карпатам, спустился с гор и в ближайшем городе пошел в военкомат и подписал контракт. Устал, говорит, смотреть по телевизору, что в стране война, захотел и сам стать защитником родной земли.

Андрей пошел воевать еще с Майдана. И в свои 24 уже 4 года на фронте. Он никогда не забудет первый обстрел – тогда террористы ударили по Широкино, где стояло его подразделение, с артиллерии. А еще никогда не простит врагу гибели тех, кого давно называет братьями.

Он мечтает о победе Украины и о том, чтобы все его собратья вернулись домой. После победы Андрей планирует остаться в армии.

К слову, российские оккупационные войска 24 раза нарушали режим прекращения огня, 2 из которых – из тяжелого вооружения. Трое украинских военных получили ранения.

Опубликовано Июль, 13 в 19:45



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