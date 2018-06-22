Коростышевский карьер: как доехать, что посмотреть и цены

Гранитные карьеры вокруг города Коростышев Житомирской области – идеальное место для летнего уикенда. Лес, гранитные скалы, чистая родниковая вода. Это живописный уголок рукотворной природы – Коростышевский каньон на Житомирщине.

Когда-то здесь добывали гранит. Сейчас это место – туристическое. Едут сюда отовсюду за лесным воздухом, чистой водой, которая затопила дно карьера и незабываемым видом – скалистые гранитные берега достигают 20 метров.

И таких карьеров вокруг Коростышева – гранитной столицы Украины несколько. Этот маленький, но красивый и самый любимый среди туристов. Вода в каньйоне особая, богатая на радон, инертный газ, который способен лечить. Родонные воды лечат кости, суставы. Купание смельчаки сочетают с прыжками в воду.

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А еще эти гранитные глыбы – рай для скалолазов. Спортсмены-новички съезжаются сюда со всей страны. И удачно сочетают спорт с отдыхом. Территория вокруг водоема ухоженная. Беседки, смотровая площадка, оборудованные спуски. Можно приобрести продукты.

Ночлег предлагают или в палатке, или 200 метров на берегу соседнего озера в отеле. За двухместный номер придется выложить 800 грн. А еще здесь можно на велосипеде погонять по лесным тропинкам. Час аренды стоит 50 грн, день – 180. Также покататься на катамаране и порыбачить.

Добраться до Коростышевских карьеров не сложно даже для туриста без авто. Ежедневно из Киева в Житомир через Коростышев курсируют автобусы. Полтора часа и вы на месте.

К слову, Факты писали, где хотят отдохнуть украинцы летом.

Опубликовано Июнь, 22 в 19:48



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