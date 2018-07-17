КПП Лужанка и Ужгород: куда делись деньги на ремонт, которые выделил Евросоюз

Вместо современных КПП – пустота и разруха. Два закарпатских пункта пропуска – Ужгород на границе со Словакией и Лужанка с Венгрией, годами стоят долгостроями. Евросоюз хотел их модернизировать, еще в 2013-м выделил на реконструкцию более 4,5 млн евро аванса. Но в начале этого года финансирование проектов прекратил – здесь ничего не построили.

Международный пункт пропуска Лужанка на границе с Венгрией. Львовский подрядчик за работы взялся в октябре 2015 года. И работал всего полтора месяца.

За это время здесь успели полностью разобрать админздание и четыре полосы движения на выезд из страны. Теперь здесь гигантский котлован с бетонными блоками, все остальное – только в грандиозных планах.

Все работы прекратили, поскольку срок действия договора с подрядчиком закончился, объясняют таможенники. Новый, европейцы не продлили. Соседи венгры одновременно с нами начали реконструкцию пропускного пункта со своей стороны и уже давно ее закончили. Заметной разницей, люди потрясены.

Пропускной пункт Ужгород на украинско-словацкой границе. Админздание без окон и дверей, гуляет ветер. Повсюду мусор и разбитое стекло.

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Так подрядчик из Черновцов готовил здание к реконструкции. Планировали увеличить пропускную способность, расширить полосы движения и достроить второй этаж. Из-за давки и беспорядки на границе почти постоянно очереди.

Ответственная за модернизацию КПП – Закарпатская таможня. Именно на ее счета европейцы перевели деньги. Таможенники искали подрядчиков и должны контролировать качество и сроки выполнения работ. Они оправдываются: причин задержки немало, основные – бюрократия и нечестные строители.

В Ужгороде завершить реконструкцию должны были еще в декабре 2015 года. Подрядчику дали почти 12 млн грн. Он план сорвал, деньги не вернул, даже после того как проиграл суд.

Европейцы пока не требуют вернуть деньги, но обязали таможенников провести аудит. Те уверяют: вся неиспользованная сумма – на счетах. Но тратить деньги на строительство таможенники не могут – время проекта ЕС завершилось и оформить документы юридически не получается.

Украинское государство тоже ничего не выделяет, хотя в бюджете на этот год предусмотрено 110 млн грн. на улучшение инфраструктуры именно на этих двух КПП.

К слову, США, Великобритания, Дания и Швеция – в этих развитых странах мира количество безналичных операций достигает примерно 90%. Украинцы также постепенно отказываются от наличных денег.

Опубликовано Июль, 17 в 20:09



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