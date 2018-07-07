Воровали коров, выводили скот со двора – как на Полтавщине село самостоятельно борется с преступностью

Село Лучки на Полтавщине довольно типичное для Украины. По бумагам 400 жителей, но на самом деле вдвое меньше. Школу несколько лет закрыли.

Молодежи почти нет, потому что нет работы. Спасает скот. Корова есть в каждом третьем дворе. Она здесь – священна. Поэтому когда кормилицу воруют, это большая беда для всей семьи. Несколько лет назад это началось массово.

Участковый в 15 км отсюда. Поэтому местные жители решили – спасаться от воров собственными силами. И организовали патрулирование сел. Останавливали чужие подразделения авто и записывали номера.

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Сделали график. Каждую ночь обходили село, зимой пешком, летом на велосипедах. Вера Васильевна со своими напарницами с первого дня патрулирования. Говорит – выручают собаки и мобилки.

Свою группу на дежурство создала и руководительница села. Несколько лет так умело берегли село, что воры коров исчезли, и их успешный пример переняли соседи. А местные изобретатели пошли дальше.

Но за годы патрулирование люди сильно устали. Поэтому в Лучках установили камеры наблюдения. Начали с главного въезда в село.

Уже второй месяц, как обустроили 8 камер, преимущественно на перекрестках и в центре. Потратили на это 95 тыс грн. Изображение выводят прямо в сельский совет и оно все время перед глазами сельского головы.

Записи хранят 3 недели. И при необходимости пересматриваются. Теперь село стало еще и первым на районе с камерами. А воры сюда ни ногой.

К слову, когда Украина получит от США патрульные катера.

Опубликовано Июль, 07 в 15:08



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